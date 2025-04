Une panne générale d'électricité frappe l'Espagne et le Portugal actuellement, une cyberattaque redoutée

C'est un évènement tout à fait exceptionnel : l'Espagne et le Portugal sont ce lundi 28 avril 2025 victimes d'une panne d'électricité qui bloqueraient de nombreux services un peu partout, dont celui très précieux des communications. Il pourrait s'agit d'une cyberattaque, pour le coup dévastatrice. Peu après midi, des milliers de signalements ont fait remonter une sorte de black-out dans les deux pays. Que se passe-t-il ?



L'Espagne et le Portugal en partie privés d'électricité ce lundi



Commençons par ce qui est, à ce stade, le plus étonnant. Aucune information officielle n'a encore été transmise aux médias ou aux Espagnols et Portugais sur l'incident qui frappe les deux pays.



Peu après midi ce lundi, l'Espagne et le Portugal ont été ou sont encore en grande partie privés d'électricité. Sur le territoire espagnol, les opérateurs télécoms Movistar, Vodafone, Digimobil ou encore Orange, mais aussi des services comme WhatsApp, X ou O2 figuraient en tête des signalements des utilisateurs, tous notifiés comme étant en panne.





Au Portugal, il semble que la situation soit comparable, même si l'ampleur des dégâts semble moindre. Sur place, le fournisseur d'électricité E-Redes, mais aussi les opérateurs Vodafone, NOS et MEO sont ceux qui recueillent le plus de signalements liés à un incident.



Panique dans les hôpitaux et les télécommunications, la France aussi touchée !





Peu d'informations ont pour le moment filtré sur cet incident historique. Certains médias commencent à évoquer l'éventualité d'une cyberattaque. Une enquête est d'ores et déjà en cours pour le déterminer.



Ce qui est certains, c'est que de nombreux pans de la société sont perturbés au Portugal, mais aussi et surtout en Espagne. Les hôpitaux, les transports et les télécommunications font partie des plus touchés, avec une situation d'autant plus critique au regard de la sensibilité de leurs activités. Les faux tricolores aussi ne fonctionnent plus dans certaines villes.



Mais plus grave, d'autres pays seraient touchés, comme l'Allemagne, la Finlande mais aussi... la France, où nous sommes en mesure de vous confirmer certains signalements dans la partie sud-ouest du pays. Une partie de la ville de Perpignan serait privée d'électricité en ce moment, comme nous l'apprend une source.



















































































