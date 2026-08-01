Une retraite hellénique pour le président Mamadi Doumbouya, sur fond de conjectures

CONAKRY — Le général Mamadi Doumbouya s’apprête à s’éloigner, le temps d’une brève parenthèse, des tumultes de l’exercice du pouvoir. Par la voix d'un communiqué officiel diffusé ce samedi par son Cabinet civil, la présidence de la République de Guinée a annoncé que le chef de l’État s’octroyait quelques jours de repos hors des frontières continentales. C'est vers les rivages de la Grèce, accompagné des siens, que le président guinéen s'envolera ce lundi 3 août 2026.



Si l’annonce officielle se veut rassurante, évoquant une juste trêve « au terme d'une intense mobilisation au service de la Nation », elle n'indique nullement la durée exacte de cette villégiature.

Ce mutisme institutionnel quant au calendrier du retour présidentiel nourrit déjà les conversations dans les cercles politiques de la capitale. Le pouvoir insiste pourtant sur la légitimité de ce repos, traditionnellement accordé aux dirigeants investis dans l’œuvre titanesque des « grands chantiers de la Refondation ».



Cependant, ce départ vers l'Europe ne manque pas d'éveiller l'attention de l'opinion publique.

Depuis plusieurs mois, les apparitions successives du chef de l'État laissaient entrevoir les stigmates d'une fatigue manifeste, son apparence physique apparaissant singulièrement affaiblie au fil des cérémonies officielles.

Cette métamorphose silencieuse a alimenté de sourdes spéculations quant à l'altération possible de sa santé, un sujet sur lequel les autorités de Conakry ont opposé, jusqu'à présent, un silence de plomb.



Cette escale méditerranéenne, présentée sous les auspices de l'intimité familiale, sera scrutée de près. Reste à savoir si ces « quelques jours » suffiront à dissiper les doutes ou si, au contraire, l'exil temporaire du général Doumbouya n'est que le prélude à des révélations plus explicites sur l'état réel de ses forces.