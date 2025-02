Urgent ! Sadio Mané rachète l’hôtel des Méloizes, un hôtel à Bourges

L’histoire d’amour entre Bourges et Sadio Mané continue. Après le club de Bourges Foot, Sadio Mané s’offre une nouvelle acquisition. Ce dernier vient d’investir dans l’immobilier via la société SM10 France dont il est l’actionnaire majoritaire.



Selon des informations, il est le nouveau propriétaire de l’hôtel en centre-ville de Bourges. La signature concernant la vente de cet hôtel particulier est intervenue ce vendredi 31 janvier. Ce qui a été d’ailleurs confirmée par Sébastien Pillard, entrepreneur berrichon et associé de Sadio Mané. Aucun montant de la transaction n’a filtré. « Sadio Mané souhaite, comme moi, investir sur le territoire.





Et si nous travaillons ensemble sur ce magnifique dossier, c’est parce que nous sommes conscients que la demande est forte« , a expliqué son associé Sébastien Pillard.



































































rewmi