Urgent: Alpha Condé rappelle l’ambassadeur de Guinée au Sénégal

Que se passe-t-il au pays de Samory Touré? Avec Alpha Condé qui a rappelé l’ambassadeur de Guinée au Sénégal… L’annonce a été faite, selon guineenews.org, ce lundi 13 août, à la télévision nationale qui a lu un décret qui lui est parvenu. Aucune information n’a été livrée sur le remplaçant de Mamadou Beau Kéita, Ambassadeur de Guinée au Sénégal. Le diplomate rappelé est un ancien ministre de la Sécurité sous le régime de feu, le général Lansana Conté. Il a succédé à ce poste Elhadj Madifing Diané, un autre grand nom de la flicaille guinéenne. Pour l’instant, on s’interroge sur les raisons de cette importante décision diplomatique voire de cette surprise diplomatique ? Et les supputations vont bon train… L’axe Dakar-Conakry est-il refroidi? Les relations entre Macky et Alpha sont-elles au beau fixe ? Y a t-il un problème interne en Guinée…? Les prochaines heures nous édifieront…