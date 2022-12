Urgent – Amy Ndiaye Gniby : Le procureur requiert 2 ans ferme contre les 2 députés du Pur, délibéré le…

Deux ans ferme, c’est la peine requise par le procureur de la République contre les députés Massata Samb et Mamadou Niang, poursuivis pour « coups et blessures volontaires et menaces de mort » sur leur collègue, Amy Ndiaye Gniby, le 1er décembre dernier.



Les deux prévenus ont nié à la barre tous les faits qui leur sont reprochés. Ils ont dit respectivement n’avoir jamais giflé et jamais donné de coup de pied à Amy Ndiaye Gniby.



Ils sont suivis dans cette démarche par les deux témoins, Abass Fall et Sanou Dioné, cités par la défense, incriminant dans leur foulée l’illégalité du procès-verbal dressé par le Président de l’Assemblée nationale.

La défense a pris la parole pour démonter et les arguments de la partie civile et le réquisitoire du procureur pour tirer d’affaire ses clients.



Elle a plaidé leur relaxe purement et simplement, sans peine ni dépens;

Mise délibéré le 26 décembre 2022.

















































senego