Urgent : Décès d'El Hadji Elimane Ndour, père de Youssou Ndour

Le Sénégal est en deuil. El Hadji Elimane Ndour, père de l’artiste et entrepreneur Youssou Ndour, Président-Directeur Général du Groupe Futurs Médias (GFM), est décédé à l’âge de 98 ans.



La triste nouvelle a suscité une vague d’émotions et de témoignages de sympathie à l’égard de la famille du défunt.



Que son âme repose en paix. Toutes nos condoléances à Youssou Ndour et à ses proches en ce moment de douleur.































Igfm