Urgent-Grogne au sein de la coalition de Yewwi Askan Wi

Même si le rapprochement entre Khalifa Sall et Bamba Fall est annoncé par une partie de la presse, ce jeudi, la candidature de ce dernier à sa propre succession à la mairie de la Médina ne semble pas faire l’unanimité.



« La coalition Yewwi Askan Wi a été créée par un groupe de partis politiques et de mouvements citoyens pour qui les principes et valeurs demeurent un sacerdoce. A ce titre, nous avons l’obligation de rester sur cette ligne qui pousse davantage les Sénégalais à nous faire confiance, d’où le ralliement récent de certains ténors de l’opposition », ont rappelé les militants de Taxawu Senegaal de la Médina.



A travers un communiqué de presse, ces derniers dénoncent « avec force la désignation de Bamba Fall comme point focal de la coalition Yewwi Askan Wi dans ladite commune ».



De l’avis de ces proches de Khalifa Sall, Bamba Fall « est le reflet parfait des contre-valeurs que nous combattons. Sa turpitude et sa versatilité sont en déphasage avec la charte de la coalition où la compromission et l’opportunisme sont bannis et où la loyauté et les principes et valeurs sont essentiels ».



Enfin, ils disent mettre les membres de la coalition devant leurs responsabilités, précisant qu’ils n’accepteront pas la candidature d’«un électron libre» qui, d’après eux, œuvre pour l’anéantissement des forces de l’opposition dans la commune de la Medina.