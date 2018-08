Urgent – Italie: 4 Sénégalais meurent dans un accident…

L’accident s’est déroulé au Sud de l’Italie. Ils étaient 25 Africains, 12 Sénégalais, dont 04 parmi eux sont décédés sur le coup. Leur fourgonnette, qui les ramenait des champs, a heurté un camion transportant des tomates. Le bilan de l’accident révèle 11 morts, selon Bfmtv. Sory Kaba, selon ses explications, indique qu’au total « 25 Africains étaient à bord d’une voiture qui n’était pas appropriée pour le transport de personnes ». Parmi ces 25, il y avait au total 12 Sénégalais, qui revenaient du travail. Et les 04 ont perdu la vie sur le coup. Le directeur des Sénégalais de l’extérieur, à la Rfm, laisse entendre que ce bilan de 04 morts est peut être provisoire et pourrait s’alourdir puisque le « travail d’identification » des victimes se poursuit. « Mais qu’en tout état de cause l’État s’engage à être aux côtés des familles des victimes en termes d’assistance pour le rapatriement des dépouilles », assure-t-il.