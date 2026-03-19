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Urgent : Le ministre de l'Intérieur, Mouhamadou Bamba Cissé, procède à un vaste chamboulement au sein de la Police

Rédigé par Dakarposte le Jeudi 19 Mars 2026 à 23:02 modifié le Vendredi 20 Mars 2026 - 00:06

Le "premier limier" du Sénégal a procédé, à un vaste chamboulement au sein de la police nationale.
Afin que nul n'en ignore, dakarposte publie in extenso la liste des changements à l'actif de Me Bamba Cissé.


Urgent : Le ministre de l'Intérieur, Mouhamadou Bamba Cissé, procède à un vaste chamboulement au sein de la Police
Vu la Constitution;

Vu la loi n°2009-18 du 09 mars 2009 relative au statut du personnel de la Police nationale;

Vu le décret n°2009-490 du 28 mai 2009 fixant les modalités d'application de la loi n°2009-18 du
09 mars 2009, relative au statut du personnel de la Police nationale;
Vu le décret n°2024-921 du 02 avril 2024 portant nomination du Premier Ministre;
Vu le décret n° 2024-945 du 08 avril 2024 relatif aux attributions du Ministre de l'Intérieur et de
la Sécurité publique;
Vu el décret n° 2025-1430 du 06 septembre 2025 fixant al composition du Gouvernement;
Vu le décret n° 2025-1431 du 06 septembre 2025 portant répartition des services de l'État et du
contrôle des établissements publics, des sociétés nationales et des sociétés à participation publique entre la Présidence de la République, la Primature et les Ministères;

SUR proposition du Directeur général de la Police nationale,
DECIDE:

Article premier. - Pour compter de la date de signature de la présente décision, les Cadres supérieurs de la Police nationale, dont les noms suivent, reçoivent les nominations ci-après :

• Commissaire de Police Principal Daouda BODIAN, CCAP 606.837/Z, précédemment Commissaire de Guédiawaye, est nommé Commissaire spécial de Touba;

*Commissaire de Police Principal Diègane SENE, CCAP 658.856/A, précédemment Commissaire spécial de Touba, est nommé Commissaire central de Guédiawaye;

Commissaire de Police Principal Tafsir Mouhamed DIOP, CCAP 609.853/I, mis à ladisposition de la Direction de la Sécurité publique, est nommé Commissaire central, Chef du Service régional de Sécurité publique de Sédhiou;

• Commissaire de Police Principal Ibrahima DIALLO, C A P 658.844/A, précédemment en mission en République Centrafricaine (RA), est nommé Commissaire central, Chef du Service régional de Sécurité publiquede Kolda;

•Commissaire de Police Principal Pathé GAYE, CCAP 671.591/C, précédemment Commissaire d'arrondissement de Guinaw Rails, est nommé Commissaire urbain de Bambey;

. Commissaire de Police Principal El Hadji Aly GUEYE,

CCAP 671.592/B, précédemment Commissaire d'arrondissement de Yeumbeul, est nommé Commissaire
urbain de Mbacké;

. Commissaire de Police Principal Bintou DOUMBIA, C A P 671.582/A, précédemment Commissaire d'arrondissement de l'Ile, est nommé Adjoint au Directeur du Comité Interministériel de Lutte contre la Drogue (CILD);


Urgent : Le ministre de l'Intérieur, Mouhamadou Bamba Cissé, procède à un vaste chamboulement au sein de la Police
. Commissaire de Police Aissatou FALL, C A P 654.020/G, précédemment en mission en République Centrafricaine (RCA), est nommé Chef de la Division de la Police des Etrangers (DPE) à la Direction de la Police des Etrangers et des Titres de Voyages (DPETV);

•Commissaire de Police Khady FALL, CCAP 622.447/A, précédemment en mission en République Démocratique du Congo (RDC), est mis à al disposition de al Comité Interministériel de Lutte contre la Migration Irrégulière (CILMI);

• Commissaire de Police Lat Dior SALL, CAP 692.303/H, précédemment Commissaire central, Chef du Service régional de Sécurité publique de Kolda, est nommé Commissaire d'arrondissement de la Médina;

" Commissaire de Police Ousmane SEYDI, CCAP 692.305/I précédemment Adjoint au Commissaire central de Thiès, est nommé Chef de la Brigade nationale de Lutte contre la Piraterie et la contrefaçon (BNLPC) ;

"Commissaire de Police Alioune FALL, CCAP 692.296/Z, précédemment Commissaire urbain de Mbacké, est nommé Commissaire d'arrondissement de Pikine;

• Commissaire de Police Moussa FALL, CCAP 671.634/C, précédemment Commissaire du 1er arrondissement de Thiès, est nommé Commissaire d'arrondissementde l'Unité 15 des Parcelles Assainies;

.Commissaire de Police Omar Boun Katab GUEYE,
CCAP 692.299/C, précédemment Chef du Service Régional des Renseignements généraux de Fatick, est nommé Chef du Service régional des Renseignements généraux (SRRG) de Sédhiou;

. Commissaire de Police Chérif Malamine MASSALY, CCAP 692.326/H, précédemment Adjoint au Commissaire central de Rufisque, est nommé Commissaire d'arrondissement de l'Ile à Saint-Louis;

• Commissaire de Police Senghane NDIAYE, CCAP 692.372/A, précédemment Commissaire d'arrondissement de Pikine, est nommé Commissaire d'arrondissement de Malika;

• Commissaire de Police Cheikh Sidy Anta TOURE, CCAP 671.671/Z, précédemment Chef de la Division de la Police des Etrangers (DPE) à la Direction de la
Police des Etrangers et des Titres de Voyages (DPETV), est nommé Chef du Service régional des Renseignements généraux (SRRG) de Louga;

• Commissaire de Police Daouda DIOUF, CCAP 706.545/G, précédemment Chef du Service régional des Renseignements généraux de Louga, est nommé Chef du Service régional des Renseignements généraux (SRRG) de Fatick;

• Commissaire de Police Alexandre Dénango SARRE, CAP 706.562/C, précédemment Commissaire d'arrondissement de l'Unité 15 des Parcelles Assainies, est nommé Commissaire d'arrondissement de Yeumbeul;

.Commissaire de Police Chérif Mamadou Abib DIALLO, C A P 716.316/D, précédemment Chef de la Brigade nationale de Lutte contre la Piraterie et la Contrefaçon (BNLPC), est nommé Adjoint au Commissaire central de Guédiawaye, Chef de la Sûreté urbaine;

• Commissaire dePolicePape Adama NDONG, CCAP 716.405/C, précédemment en service à la Direction de l'Automatisation des Fichiers (DAF), est nommé Conseiller technique en digitalisation au Cabinet du Directeur général de al Police nationale;

Urgent : Le ministre de l'Intérieur, Mouhamadou Bamba Cissé, procède à un vaste chamboulement au sein de la Police
. Commissaire de Police Aissatou FALL, C A P 654.020/G, précédemment en mission en République Centrafricaine (RCA), est nommé Chef de la Division de la Police des Etrangers (DPE) à la Direction de la Police des Etrangers et des Titres de Voyages (DPETV);

•Commissaire de Police Khady FALL, CCAP 622.447/A, précédemment en mission en République Démocratique du Congo (RDC), est mis à al disposition de al Comité Interministériel de Lutte contre la Migration Irrégulière (CILMI);

• Commissaire de Police Lat Dior SALL, CAP 692.303/H, précédemment Commissaire central, Chef du Service régional de Sécurité publique de Kolda, est nommé Commissaire d'arrondissement de la Médina;

" Commissaire de Police Ousmane SEYDI, CCAP 692.305/I précédemment Adjoint au Commissaire central de Thiès, est nommé Chef de la Brigade nationale de Lutte contre la Piraterie et la contrefaçon (BNLPC) ;

"Commissaire de Police Alioune FALL, CCAP 692.296/Z, précédemment Commissaire urbain de Mbacké, est nommé Commissaire d'arrondissement de Pikine;

• Commissaire de Police Moussa FALL, CCAP 671.634/C, précédemment Commissaire du 1er arrondissement de Thiès, est nommé Commissaire d'arrondissementde l'Unité 15 des Parcelles Assainies;

.Commissaire de Police Omar Boun Katab GUEYE,
CCAP 692.299/C, précédemment Chef du Service Régional des Renseignements généraux de Fatick, est nommé Chef du Service régional des Renseignements généraux (SRRG) de Sédhiou;

. Commissaire de Police Chérif Malamine MASSALY, CCAP 692.326/H, précédemment Adjoint au Commissaire central de Rufisque, est nommé Commissaire d'arrondissement de l'Ile à Saint-Louis;

• Commissaire de Police Senghane NDIAYE, CCAP 692.372/A, précédemment Commissaire d'arrondissement de Pikine, est nommé Commissaire d'arrondissement de Malika;

• Commissaire de Police Cheikh Sidy Anta TOURE, CCAP 671.671/Z, précédemment Chef de la Division de la Police des Etrangers (DPE) à la Direction de la
Police des Etrangers et des Titres de Voyages (DPETV), est nommé Chef du Service régional des Renseignements généraux (SRRG) de Louga;

• Commissaire de Police Daouda DIOUF, CCAP 706.545/G, précédemment Chef du Service régional des Renseignements généraux de Louga, est nommé Chef du Service régional des Renseignements généraux (SRRG) de Fatick;

• Commissaire de Police Alexandre Dénango SARRE, CAP 706.562/C, précédemment Commissaire d'arrondissement de l'Unité 15 des Parcelles Assainies, est nommé Commissaire d'arrondissement de Yeumbeul;

.Commissaire de Police Chérif Mamadou Abib DIALLO, C A P 716.316/D, précédemment Chef de la Brigade nationale de Lutte contre la Piraterie et la Contrefaçon (BNLPC), est nommé Adjoint au Commissaire central de Guédiawaye, Chef de la Sûreté urbaine;

• Commissaire dePolicePape Adama NDONG, CCAP 716.405/C, précédemment en service à la Direction de l'Automatisation des Fichiers (DAF), est nommé Conseiller technique en digitalisation au Cabinet du Directeur général de al Police nationale;

Commissaire de Police Balla BA, CAP 739.240/0, précédemment en service à al Sûreté urbaine du Commissariat central de Dakar (S.U), est nommé Commissaire du 1er arrondissement de Thiès;

•Commissaire dePolice Lamine CISSE, CCAP 739.242/M, précédemment au poste au Service régional desRenseignements généraux de Dakar, est nommé Chef du Service régional des Renseignements généraux (SRRG) de Matam;

• Commissaire de Police Masse SENE, CCAP 602.953/A précédemment Adjoint au Commissaire central de Kaolack, est nommé Commissaire d'arrondissement de Guinaw Rails;

• .Commissaire de Police Souleymane FAYE, C A P 614.643/D,
est nommé Commandant du corps urbain du Commissariat central de Thiès;

Commissaire de Police Chimère BA, CCAP 616.506/Z, est nommé Chef de la Sûreté urbaine du Commissariat central de Thiès;

Commissaire de Police Papa Sombel DIOUF, CAP 623.021/H, précédemment
Adjoint au Chef de la Division du Contre-Espionnage, est nommé Chef du Service régional des renseignements généraux (SRRG) deKolda;

• Commissaire de Police Abdoulaye NGOM, CCAP 739.271/J, est nommé Adjoint au Commissaire central de Kaolack, Chef de la Sûreté urbaine;

Commissaire de Police Bakary GNINGUE, CCAP 739.271/Q, est nommé Adjoint au Commissaire central deMbour, Chef de la Sûreté urbaine;
•Commissaire de Police Dame WADE, CCAP 739.307/C, est affecté à la Sûreté urbaine du Commissariat central de Dakar;

•Commissaire de Police Daour NDOYE, CCAP 739.812/B, est nommé Adjoint au Commissaire central deRufisque, Chef dela Sûreté urbaine;

" Article 2. - Les frais de transport et de déplacement pouvant résulter de ces changements de résidence sont à la charge du Budget général de l'Etat.

• Article 3. - Le Directeur général de la Police nationale est chargé de l'exécution de la présente décision qui sera enregistrée et communiquée partout où besoin sera.


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