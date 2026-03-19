Urgent : Le ministre de l'Intérieur, Mouhamadou Bamba Cissé, procède à un vaste chamboulement au sein de la Police

. Commissaire de Police Aissatou FALL, C A P 654.020/G, précédemment en mission en République Centrafricaine (RCA), est nommé Chef de la Division de la Police des Etrangers (DPE) à la Direction de la Police des Etrangers et des Titres de Voyages (DPETV);



•Commissaire de Police Khady FALL, CCAP 622.447/A, précédemment en mission en République Démocratique du Congo (RDC), est mis à al disposition de al Comité Interministériel de Lutte contre la Migration Irrégulière (CILMI);



• Commissaire de Police Lat Dior SALL, CAP 692.303/H, précédemment Commissaire central, Chef du Service régional de Sécurité publique de Kolda, est nommé Commissaire d'arrondissement de la Médina;



" Commissaire de Police Ousmane SEYDI, CCAP 692.305/I précédemment Adjoint au Commissaire central de Thiès, est nommé Chef de la Brigade nationale de Lutte contre la Piraterie et la contrefaçon (BNLPC) ;



"Commissaire de Police Alioune FALL, CCAP 692.296/Z, précédemment Commissaire urbain de Mbacké, est nommé Commissaire d'arrondissement de Pikine;



• Commissaire de Police Moussa FALL, CCAP 671.634/C, précédemment Commissaire du 1er arrondissement de Thiès, est nommé Commissaire d'arrondissementde l'Unité 15 des Parcelles Assainies;



.Commissaire de Police Omar Boun Katab GUEYE,

CCAP 692.299/C, précédemment Chef du Service Régional des Renseignements généraux de Fatick, est nommé Chef du Service régional des Renseignements généraux (SRRG) de Sédhiou;



. Commissaire de Police Chérif Malamine MASSALY, CCAP 692.326/H, précédemment Adjoint au Commissaire central de Rufisque, est nommé Commissaire d'arrondissement de l'Ile à Saint-Louis;



• Commissaire de Police Senghane NDIAYE, CCAP 692.372/A, précédemment Commissaire d'arrondissement de Pikine, est nommé Commissaire d'arrondissement de Malika;



• Commissaire de Police Cheikh Sidy Anta TOURE, CCAP 671.671/Z, précédemment Chef de la Division de la Police des Etrangers (DPE) à la Direction de la

Police des Etrangers et des Titres de Voyages (DPETV), est nommé Chef du Service régional des Renseignements généraux (SRRG) de Louga;



• Commissaire de Police Daouda DIOUF, CCAP 706.545/G, précédemment Chef du Service régional des Renseignements généraux de Louga, est nommé Chef du Service régional des Renseignements généraux (SRRG) de Fatick;



• Commissaire de Police Alexandre Dénango SARRE, CAP 706.562/C, précédemment Commissaire d'arrondissement de l'Unité 15 des Parcelles Assainies, est nommé Commissaire d'arrondissement de Yeumbeul;



.Commissaire de Police Chérif Mamadou Abib DIALLO, C A P 716.316/D, précédemment Chef de la Brigade nationale de Lutte contre la Piraterie et la Contrefaçon (BNLPC), est nommé Adjoint au Commissaire central de Guédiawaye, Chef de la Sûreté urbaine;



• Commissaire dePolicePape Adama NDONG, CCAP 716.405/C, précédemment en service à la Direction de l'Automatisation des Fichiers (DAF), est nommé Conseiller technique en digitalisation au Cabinet du Directeur général de al Police nationale;



Commissaire de Police Balla BA, CAP 739.240/0, précédemment en service à al Sûreté urbaine du Commissariat central de Dakar (S.U), est nommé Commissaire du 1er arrondissement de Thiès;



•Commissaire dePolice Lamine CISSE, CCAP 739.242/M, précédemment au poste au Service régional desRenseignements généraux de Dakar, est nommé Chef du Service régional des Renseignements généraux (SRRG) de Matam;



• Commissaire de Police Masse SENE, CCAP 602.953/A précédemment Adjoint au Commissaire central de Kaolack, est nommé Commissaire d'arrondissement de Guinaw Rails;



• .Commissaire de Police Souleymane FAYE, C A P 614.643/D,

est nommé Commandant du corps urbain du Commissariat central de Thiès;



Commissaire de Police Chimère BA, CCAP 616.506/Z, est nommé Chef de la Sûreté urbaine du Commissariat central de Thiès;



Commissaire de Police Papa Sombel DIOUF, CAP 623.021/H, précédemment

Adjoint au Chef de la Division du Contre-Espionnage, est nommé Chef du Service régional des renseignements généraux (SRRG) deKolda;



• Commissaire de Police Abdoulaye NGOM, CCAP 739.271/J, est nommé Adjoint au Commissaire central de Kaolack, Chef de la Sûreté urbaine;



Commissaire de Police Bakary GNINGUE, CCAP 739.271/Q, est nommé Adjoint au Commissaire central deMbour, Chef de la Sûreté urbaine;

•Commissaire de Police Dame WADE, CCAP 739.307/C, est affecté à la Sûreté urbaine du Commissariat central de Dakar;



•Commissaire de Police Daour NDOYE, CCAP 739.812/B, est nommé Adjoint au Commissaire central deRufisque, Chef dela Sûreté urbaine;



" Article 2. - Les frais de transport et de déplacement pouvant résulter de ces changements de résidence sont à la charge du Budget général de l'Etat.



• Article 3. - Le Directeur général de la Police nationale est chargé de l'exécution de la présente décision qui sera enregistrée et communiquée partout où besoin sera.





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