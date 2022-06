VDN : Déthié Fall arrêté, Khalifa Sall révolté « ils verront ce qu’on va leur servir tout à l’heure. La manifestation aura lieu… »

Après l’arrestation du mandataire national Déthié Fall qui a été embarqué dans un véhicule de la gendarmerie, le président de la conférence des leaders de la coalition Yewwi Askan Wi, Khalifa Sall s’est indigné devant la presse. L’ancien maire de Dakar de dire « on a dépassé l’étape de la révolte et du dégoût. Mais croyez-moi, ils verront ce qu’on va leur servir tout à l’heure. Ils auront ce qu’ils méritent. Il n’est que 16 heures et la manifestation aura bel et bien lieu. Nous sommes en train de coordonner avec tous les leaders… »