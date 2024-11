VIOLENCES - Sonko renonce à la riposte contre Barth et avertit : « Qu’ils aillent en Papouasie Nouvelle Guinée s’ils ne veulent pas entendre un Sénégalais scander mon nom! »

La riposte annoncée par Ousmane Sonko à l’encontre de Barthélémy Dias et « Samm Sa Kaddù » ne devrait plus avoir lieu. Fraîchement revenu de Touba où il était allé présenter ses condoléances à la famille du regretté Modou Tall, Ousmane Sonko a finalement renoncé estimant que ses doléances ont été prises en compte avec l’arrestation de plus de 80 personnes supposées impliquées dans les violences de Saint-Louis. « On n'a aucun intérêt dans la violence. J’avais dit que si l’État ne fait pas ce qu’il doit faire dans les 24 heures, nous allions prendre nos responsabilités. Comme nos attentes ont été satisfaites, je demande à tout le monde de retourner dans la campagne. Pastef ne provoque pas la violence. Il ne reste que 04 jours, et tout le monde s’est rendu compte qu’il n’y a qu’une coalition dans ce pays. Qui ne veut pas entendre un Sénégalais prononcer le nom de Sonko, devra aller, non pas en Europe, en Amérique ou en Asie mais en Papouasie Nouvelle Guinée, peut-être... »