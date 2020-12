Vaccin anti-Covid : Sanofi en retard, les Etats-Unis proches du feu vert

Coup dur pour les groupes pharmaceutiques Sanofi et GSK. Le géant français et son associé britannique ont annoncé que leur candidat vaccin ne serait pas prêt avant fin 2021. Les essais cliniques ont en effet donné des résultats moins bons qu'attendus. "La réponse immunitaire chez les personnes âgées" doit notamment être améliorée, indiquent les laboratoires.



Au même moment, l'Union européenne travaille sur la future distribution des vaccins. En marge du sommet européen de Bruxelles, Angela Merkel a rappelé l'importance de la coordination en cours.



"Nous avons dit qu'il était très important que les vaccins soient distribués de manière coordonnée, qu'ils arrivent partout en même temps. Je ne sais pas si nous pouvons le faire de manière très précise, à la seconde près, dans 27 États membres, mais nous avons décidé de le faire de manière très coordonnée et de montrer que nous avons tous un accès égal au vaccin" a rappelé la chancelière allemande.



Vers un feu vert pour Pfizer/BioNTech aux Etats-Unis

Aux Etats-Unis, un pas significatif a été fait vers l'approbation du vaccin de l'alliance américano-allemande Pfizer/BiotNTech, avec le feu vert d'un comité d'experts indépendants de l'Agence américaine des médicaments (Food and Drug Administration). L'autorisation officielle devrait suivre et la vaccination pourrait débuter dès la semaine prochaine.



Le Royaume-Uni, le Canada, Bahreïn et l'Arabie saoudite ont eux déjà autorisé sa mise sur le marché.



En Australie, un candidat vaccin de l'Université du Queensland a revanche été abandonné. De premiers essais cliniques ont produit un résultat faussement positif au VIH.