Vaste opération de sécurisation nationale : 420 individus interpellés, drogues et armes saisies

mars 1, 2025 Temps de lecture :2 minutes de lecture

Contrebande : La Douane saisit de billets noirs d’une contrevaleur de trois milliards quatre cent quarante-sept (3 447 000 000) millions CFA à Sénoba

Dans une opération d’envergure menée à travers le pays, la police nationale a procédé à l’interpellation de 420 individus dans la nuit du vendredi 28 février au samedi 1 mars.



Cette opération, qui s’est déroulée de 21h à 5h, visait à renforcer la sécurité publique et à lutter contre la criminalité dans les zones réputées sensibles du pays.



Les forces de l’ordre, sous la direction du Directeur de la Sécurité Publique (DSP) Ndiarra SÉNE, ont procédé à de nombreuses arrestations pour des infractions variées.



Parmi les personnes interpellées, 105 l’ont été interpellées pour ivresse publique et manifeste, 33 pour nécessité d’enquête, 9 pour détention et usage de chanvre indien, et 1 pour offre et cession d’ecstasy.



Huit individus ont été arrêtés pour détention de chanvre indien, 3 pour offre et cession de chanvre indien, et 4 pour usage de produits cellulosiques. Deux personnes ont été interpellées pour rixe sur la voie publique, 1 pour menace de mort, 10 pour détention d’arme blanche, 2 pour vagabondage, 1 pour abus de confiance, 1 pour non-inscription au fichier sanitaire et social, 1 pour racolage actif sur la voie publique, 1 pour proxénétisme, 1 pour vol commis la nuit, et 5 pour vol.



Outre les interpellations, la police a saisi une quantité significative de drogues, notamment plus d’un kilogramme de chanvre indien et 12 doses d’ecstasy. Sur le plan de la sécurité routière, 8 véhicules et 130 motos ont été placés en fourrière pour diverses infractions.



Les amendes forfaitaires infligées lors de cette opération ont permis de récolter 1 137 000 francs CFA, qui ont été versés directement dans les caisses du Trésor public.















































Walf