Véhicule du DG de l’ONAS : affaire classée !

Le dossier concernant le véhicule du DG de l’ONAS serait classé sans suite. C’est l’ancien Directeur général, Cheikh DIENG, qui a donné l’information dans Rfm Matin de ce jour.



Quant aux autres procédures judiciaires enclenchées suite aux plaintes du député Thierno Alassane SALL et des entreprises adjudicataires, elles suivent leur cours devant le juge, informe l’éphémère DG de l’ONAS.













































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