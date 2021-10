Vent de brouille entre Abdoulaye Balde et le "Palais"

Le président de l’Union des centristes du Sénégal (Ucs), Abdoulaye Baldé, n’est pas content de son compagnonnage avec le chef de l’État, Macky Sall. Le maire de Ziguinchor a expliqué son mécontentement par le fait que son parti n’est pas associé à la gestion du pays, laissant apparaître sa volonté de quitter le navire si les choses ne changent pas. «C’est lui (Macky Sall) qui est venu me chercher en 2019, on n’était pas demandeur. J’étais candidat à l’élection présidentielle et tout le monde le sait. Maintenant, après beaucoup de négociations politiques, beaucoup sont venus me demander de soutenir le président Macky Sall. Et, donc, nous avons décidé de le soutenir», a rappelé M. Baldé. «On nous a emmenés dans cette coalition pour essayer de nous affaiblir. Je pense que ça ne devrait pas être le cas. Mais c’est la vérité car, depuis lors, on n’est ni dans l’opposition ni dans le pouvoir. Je pense qu’il faudrait que cela cesse. Et que des décisions fortes soient prises», a-t-il menacé. Avant d’ajouter: «Les choses, tel qu’elles se sont passées, ne peuvent pas perdurer. Moi je suis un homme qui est à la tête d’un parti politique où il y a beaucoup de jeunes cadres. Ils ont des ambitions et ils se sont battus pour la réélection du président Macky Sall. Soit on est dans l’opposition ou bien on est dans le pouvoir. Les choses devraient changer, sinon ce sera moi qui vais être au banc des accusés.»