Verdict procès Iaaf : 5 ans de prison et mandat d’arrêt international contre Papa Massata Diack

Chambre du tribunal correctionnel de Paris lui a infligé une peine de 5 ans d’emprisonnement pour corruption active et passive, abus de confiance et blanchiment en bande organisée.

Pire, un mandat d’arrêt international a été prononcé contre lui. Le fils de Lamine Diack doit aussi verser une amende d’un million d’euros, soit plus de 650 millions de francs Cfa. Egalement, il lui est interdit d'exercer pendant dix ans.