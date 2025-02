Vers un Ramadan mouvementé dans le secteur de la santé

Le secteur de la santé est en ébullition. Après le SAMES qui boucle, ce mercredi, 48 heures de grève, la Fédération des syndicats de la santé a annoncé en conférence de presse, hier, qu’elle sera, elle aussi, en grève générale les 13 et 14 mars à venir. A en croire le coordinateur de la fédération des syndicats de santé, Cheikh Seck, cette grève entre dans le cadre d’un nouveau plan d’actions validé par les instances de la structure. Ledit plan comprend, outre le point de presse tenu hier, une assemblée générale à l’hôpital de Ndamatou (Touba), le jeudi 27 février, une rencontre avec les Partenaires techniques et financiers (PTF), la Société civile, les ambassades et les autorités religieuses. Et ce sera ensuite la grève totale de 48h pour couronner le tout.



Si les autorités ne réagissent pas après ce plan d'actions, Cheikh Seck et compagnie prévoient de passer à la vitesse supérieure. Il se pourrait, disent-ils, qu'ils envisagent la rétention d'informations et un boycott des supervisions





























































