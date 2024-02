Video Arrestation du charlatan Ass Barham

Le sort du charlatan Ass Barham est entre les mains de la justice sénégalaise. Le « marabout » a été traduit en justice par sa future belle famille qui a finalement refusé de lui donner la main de leur fille.





Accusé d’abus de confiance, le charlatan a été enfoncé par son ex femme. Cette dernière qui était sa troisième épouse a révélé les conditions atroces de vie que fait vivre le « marabout » à ses femmes.



Entre violences physiques et morales, l’ex femme dévoile le côté "mégalomane" de son ex mari qui l’a répudiée alors qu’elle était enceinte de 9mois. « Il n’a jamais rendu visite à son enfant qui est aujourd’hui âgé de plus d’un an quatre mois, pour les papiers administratifs n’en parlons même pas », s’est elle-confiée sur l’antenne de Seneweb.