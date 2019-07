(Vidéo) : Mandat d’arrêt international contre Mamadou Woury Diallo : Me Babou fait des révélations hallucinantes

L’histoire du fameux procès dit « faux médicaments de touba » vient en effet de connaître son épilogue avec la condamnation ferme de cinq ans de prison et la confirmation de la peine de sept ans de réclusion de son principale acolyte Bara Sylla. En effet la cour d’appel de Thies a rendu ce 22 Juillet 2019 son verdict après le renvoi en appel du détenu qui a été libéré par une grâce présidentielle. Mamadou Woury Diallo de son vrai nom, Le guinéen d’origine qui n’a pas perdu de temps pour prendre la poudre d’escampette et s’éclipser hors de nos frontières n’a pas échappé à la cour d’appel. Une grâce qui crée la polémique si on s’en tient au passé récidiviste et lourd du prévenu Mamadou Woury Diallo. Dans cette interview exclusive, l’avocat de l’ordre national des pharmaciens du sénégal, Me Abdoulaye Babou est revenu sur les tenants et les aboutissants du procès qui ont débouché sur la condamnation des délinquants qui ont mis en danger la vie des millions de personnes au sénégal.



Me Babou a fait une révélation de taille d’après l’organisation mondiale pour la santé (OMS), en effet chaque année, 800 milles personnes meurent dans le monde à cause des faux médicaments. Ces chiffres qui font trembler ont sûrement convaincu le juge qui a eu la main lourde contre les accusés. C’est donc une interview très enrichissante dont l’avocat de la ville sainte de Touba a profité pour faire un plaidoyer pour la protection de la ville sainte qui est devenue un repère pour les malfrats qui y effectuent des activités illicites.



Me Babou n'a pas aussi manqué l'occasion de faire un témoignage émouvant sur le décès de son ex camarade de parti,Ousmane Tanor Dieng récemment disparu. Ce grand dignitaire Mouride a aussi tenu à défendre les principes de foi et justice dont il s'est toujours attaché, notamment la défense de la cause des plus démunis, l'adoration de Dieu et le respect de la religion musulmane.