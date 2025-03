Village de Ngascop : une dispute entre deux garçons vire au drame

Un drame s’est produit à Ngascop, dans le département de Bambey, où une dispute entre deux garçons de 13 ans a tragiquement dégénéré. Selon le site d’information GFM qui donne l’information, l’un d’eux, M. NG, aurait poignardé son camarade de classe alors qu’ils se rendaient à l’enclos de son père.



Alertées, les autorités sont rapidement intervenues. Le jeune suspect a été arrêté et placé en détention, tandis que le corps de la victime a été transporté à la morgue de l’hôpital régional de Diourbel. Une enquête a été ouverte par la gendarmerie pour comprendre les circonstances exactes du drame et déterminer les responsabilités.





Ce terrible événement a bouleversé la population locale, qui exprime sa profonde tristesse et son inquiétude. Ce drame met en lumière l’importance d’apprendre aux jeunes à mieux gérer les conflits pour éviter de telles tragédies.

































Walf