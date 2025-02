Viol à Keur Simbiri : Un maçon reconnaît les faits et implore la clémence

Aux environs de 9 heures, E. Faye, en route pour son travail, a été violemment agressée par O. Ane, un maçon résidant à Keur Simbiri. Profitant d’un moment d’inattention de la jeune femme, l’homme l’a immobilisée en la menaçant avec une paire de ciseaux qu’il a pointée sur son cou.



Sous la contrainte, il a conduit sa victime dans un bâtiment en chantier, où il l’a ligotée avec une corde et lui a bâillonné la bouche. Il l’a ensuite violée selon des sources du dossier.





Interpellé par les forces de l’ordre, O. Ane a immédiatement reconnu les faits sans équivoque et a plaidé l’ignorance, demandant la clémence de la justice.



Sur réquisition d’une personne qualifiée, la victime a été évacuée à l’hôpital Youssou Mbargane de Rufisque pour recevoir des soins médicaux.



Saisies effectuées :



Une paire de ciseaux utilisée par l’agresseur

Une corde ayant servi à ligoter la victime

Un téléphone portable, abandonné sur les lieux par l’agresseur.





L’enquête est menée par la Brigade de Recherches de Keur Massar, et l’affaire a été transmise au Tribunal de Grande Instance de Rufisque pour suite judiciaire.

























































Igfm