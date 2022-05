Violences à Louga: le coach du Jaraaf Cheikh Guèye et l'arbitre du match agressés et blessés grièvement

Rédigé par Dakarposte le Dimanche 8 Mai 2022 à 21:42

Le match qui opposait l'ASAC Ndiambour et le Jaraaf s'est soldé par de graves incidents où le technicien du club dakarois, Cheikh Gueye, a été agressé et blessé grièvement par les supporters lougatois. Ces derniers étaient mécontents de la défaite enregistrée par l'équipe lougatoise (0-1) devant les verts et blancs. Des actes qui n'ont pas leur place dans le sport. Le coach du Jaraaf est acheminé à l'hôpital de la localité.