Violences contre Pastef : L'avertissement de Sonko

Auteur: Babacar Wilane

(Kaffrine, envoyé spécial) - Lors d’un rassemblement à Kaffrine, Ousmane Sonko a menacé de riposter contre les violences que subit son camp et qu'il met sur le compte de Benno bokk Yaakaar. Il a demandé aux forces de sécurité, à la Justice et aux autorités religieuses de réagir pendant qu’il est temps.Apparemment, Ousmane Sonko n’en peut plus des violences que les militants de son parti subissent depuis quelques temps. A Kaffrine, ce mardi, il s’est exprimé sur la question. Le leader du Pastef dénonce une série de violence, sans suite. D’après Sonko, il y a eu d’abord ‘’l’assassinat de Mariama Sagna’’, responsable du parti à Keur Massar. Ensuite, un véhicule et une pharmacie de de ses militants saccagés à Thiénaba.Il poursuit le décompte : ‘’Il y a quelques temps, ils ont attendu 2h du matin pour envoyer des nervis avec des machettes pour saccager notre siège. La semaine dernière, lors de notre avant dernier meeting avant la campagne, ils sont passés à bord de leur véhicules, avec leur marron ou beige, je ne sais pas, et se sont attaqués à nos militants. L’un d’eux a été blessé et a passé deux jours à l’hôpital. Hier, ils ont attaqué nos militants à Ndar (Saint-Louis) avec des coupes-coupes. Je pense que Macky Sall et Benno bokk yaakaar se trompent. Ils font leur forfaiture et s’empressent de dire que nous nous ‘victimisons’. Nous n’avons pas besoin de nous victimiser, parce que nous ne sommes pas des poltrons.’’Ousmane Sonko prévient qu'ils ne se laisseront plus faire. Le leader du Pastef revendique certes un ‘’parti de paix, un candidat de paix, une coalition de paix’’. Cependant, avertit-il, ils ne vont pas subir la violence sans réagir. ‘’Nous lançons un appel aux forces de défense et de sécurité. Nous lançons un appel à la Justice, martèle Sonko. Sur chacun des cas que je viens de citer, nous avons fait le nécessaire, nous avons déposé plainte. Mais personne n’a rien fait. Nous lançons un appel aux autorités religieuses. Nous avons plus de jeunes que Macky Sall. Partout où il mobilise 5 jeunes, on peut en mobiliser 1 000. Nos jeunes sont plus déterminés, parce qu’ils n’ont pas besoin qu’on leur paye 2 500 F Cfa pour défendre leur dignité. Si ça continue, nous prendrons nos dispositions.’’‘’Il faut être un vrai poltron pour prendre tous les insulteurs…’’Ousmane Sonko rappelle que depuis plus de trois ans, il fait face à ce régime, alors qu’il n’a pas l’Etat derrière lui. Il pense que s’il y a un poltron, c’est bien Macky Sall qui a fait le tour des chefs religieux en 2008 pour leur demander de tout faire pour que Wade ne le mette pas en prison. Ce que lui n’a jamais fait.Le leader de Pastef insiste : ‘’Je n’ai jamais demandé à quelqu’un d’intercéder en ma faveur auprès de Macky Sall, parce qu’il ne peut rien contre moi. Je suis différent de lui. Il n’y a pas de poltron dans Pastef. Il faut être un vrai poltron pour prendre tous les insulteurs du pays, qu’ils soient journalistes ou hommes politiques, pour les mettre de son côté, y compris ceux qui l’ont insulté de mère, et leur demander d’insulter Ousmane Sonko. Ces gens-là ne sont pas mes vis-à-vis, c’est Macky Sall mon alter-ego. Et vous voyez qu’il n’a pas le courage de prononcer mon nom.‘’