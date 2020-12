Viols sur des Tops Model - Qui sont les amis sénégalais de Jean Luc Brunel arrêté alors qu’il s’apprêtait à s’envoler pour Dakar ?

L’agent de mannequin Jean-Luc Brunel a été inculpé et placé en détention provisoire en France. Un homme connu pour avoir joué le rôle de rabatteur pour le milliardaire américain Jeffrey Epstein, accusé de « viols sur mineur de plus de 15 ans » et « harcèlement sexuel », et qui est mort en prison en 2019. Le Français Brunel a été arrêté selon plusieurs médias français mercredi dernier, à l’aéroport Charles-de-Gaulle alors qu’il s’apprêtait à s’envoler à destination de notre pays.

« Les motifs de l’incarcération de Jean-Luc Brunel sont multiples. Ce proche du milliardaire américain Jeffrey Epstein est placé en détention provisoire par la justice française pour viols, agressions sexuelles sur mineurs, harcèlement sexuel, association de malfaiteurs et traite d'êtres humains », informent les mêmes sources.

Fondateur des agences de mannequins « Karin Models » et « MC2 Model Management », Brunel comptait beaucoup d’amis très hauts placés. Et parmi eux des personnalités du monde du sport sénégalais. Ces derniers auraient-ils obtenu des « avantages » comme celles obtenues par Epstein ? Sa mise en examen qui laisse penser que les enquêteurs ont découvert de nouvelles charges contre Jean-Luc Brunel, aidera à y voir plus clair. Nous y reviendrons...