«Visage masqué et mains menottées : Kader Dia craque et...

Placés sous mandat de dépôt dans le cadre de l'affaire dite « Pape Cheikh Diallo et Cie », le chroniqueur de la Sen TV, Kader Dia, ainsi que les journalistes Ousmane Kadior Cissé (7Tv) et Pape Gaye Tall (Kéwoulo) ont passé leur première nuit en détention.

Dans son édition de ce mardi 31 mars, L'Observateur rapporte que les mis en cause, arrivés tôt le matin à bord d'un pick-up de la gendarmerie, visages masqués et mains menottées, ont patienté de longues heures dans la cave du tribunal. « Ce n'est qu'aux environs de 16 heures qu'ils ont été extraits pour être présentés au magistrat instructeur », confie la même source.

D'après le quotidien du Groupe Futurs Médias, « l'atmosphère était [si] lourde » que Kader Dia a craqué, fondant en larmes juste avant son audition devant le juge d'instruction du premier cabinet près le Tribunal de grande instance de Pikine-Guédiawaye.