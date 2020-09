Visite du ministre de l'Urbanisme à Sédhiou: Du matériel de nettoiement et de désinfection remis aux autorités locales

"Le ministre de l’Urbanisme, du Logement et de l'Hygiène publique a effectué un visite de travail à Sédhiou, le vendredi 11 septembre 2020.



Accompagné de ses services, du ministre de la Culture et maire de Sedhiou, Abdoulaye Diop et du gouverneur de la région, Abdou Karim Fofana s'est rendu sur le site du nouveau marché de Sédhiou et a constaté le dispositif de lutte contre les inondations mis en place ainsi que l'état d'avancement des travaux d'aménagement de la Place de l’indépendance située au cœur de la ville. Une remise de matériel de nettoiement et désinfection aux autorités locales, dans le cadre de la création de comités de salubrité publics, s'en est suivie.



Le ministre s'est ensuite déplacé au niveau de l'assiette foncière devant abriter le projet 100 000 logements à Sedhiou, avant de participer à une réunion de présentation, aux autorités administratives et territoriales ainsi qu'à des organisations locales, des différents projets exécutés par ses services dans la ville, à savoir le programme Zéro déchet, le programme Zéro bidonville dont l'une des composantes est le projet 100 000 logements.



La délégation s'est aussi rendue dans les localités de Soumboundou (Sédhiou) et Touba Mouride (Bounkiling), pour présenter les condoléances du gouvernement aux familles de deux victimes des récentes intempéries".

































leral