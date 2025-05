Jusqu'à présent, la Russie n'a "pas eu besoin d'utiliser des armes nucléaires" en Ukraine. C'est ce qu'a déclaré le président russe Vladimir Poutine lors d'une interview pour le film documentaire "Russia. Kremlin. Poutine. 25 ans".

Le dirigeant russe estime que Kyiv "a essayé de nous provoquer, de nous faire commettre des erreurs" et a exprimé l'espoir qu'il ne serait pas nécessaire d'utiliser des armes nucléaires à l'avenir.

Depuis le début de l'invasion russe de l'Ukraine, les pays occidentaux ont annoncé à plusieurs reprises craindre une guerre nucléaire. Le Kremlin, représenté par le porte-parole de la présidence, Dmitri Peskov, a qualifié ces déclarations de "spéculations" de la part de la presse.

Vladimir Poutine a lui-même souligné que la Russie n'avait pas l'intention d'utiliser des armes nucléaires en premier lieu, mais il a fait remarquer que le pays était prêt à faire face à toute évolution de la situation.



En novembre dernier, la Russie a mis à jour sa doctrine nucléaire. Elle considère toujours les armes nucléaires comme "un moyen de dissuasion, dont l'utilisation est une mesure extrême et obligatoire", mais a augmenté le nombre de scénarios dans lesquels Moscou se réserve le droit de les utiliser.





"Un cessez-le-feu est inévitable"



Vladimir Poutine a déclaré que "malgré toute la tragédie que nous vivons actuellement", un accord de paix entre la Russie et l'Ukraine est inévitable et que ce n'est qu'une question de temps. Selon le président, la Russie a "suffisamment de forces et de moyens pour amener ce qui a commencé en 2022 à sa conclusion logique avec le résultat dont Moscou a besoin."

Depuis le retour au pouvoir de Donald Trump, Washington pousse activement les deux parties à engager des pourparlers. Moscou et Kyiv ont déclaré vouloir mettre fin à la guerre, mais ont posé un certain nombre de conditions.



En juin, Vladimir Poutine a présenté son "plan de paix", dont les deux points principaux étaient le refus que l'Ukraine adhère à l'OTAN et le retrait des troupes ukrainiennes des régions partiellement occupées de Louhansk, Donetsk, Kherson et Zaporijjia, ainsi que de la reconnaissance par Kyiv des "nouvelles régions russes".



Volodymyr Zelensky a catégoriquement rejeté ce plan, que l'Occident considère comme impossibles à satisfaire. Le président ukrainien a déclaré à plusieurs reprises que "l'intégrité territoriale de l'Ukraine n'est pas un sujet de négociation".



Pourquoi la guerre n'a-t-elle pas commencé en 2014 ?



À la question de savoir si une "opération militaire spéciale" aurait pu commencer en 2014, année de l'annexion illégale de la Crimée, Vladimir Poutine a répondu que la Russie n'était pas prête à l'époque pour une "confrontation frontale avec l'ensemble de l'Occident" et que cela "nécessitait une préparation sérieuse à l'évolution de la situation dans ce sens." Le président russe a déclaré qu'il espérait résoudre "le problème du Donbass par des moyens pacifiques".

















































