Vladimir Poutine est attendu en Chine jeudi

Depuis que son pays a envahi l’Ukraine, Vladimir Poutine a été mis à l’écart par les pays occidentaux. Une situation qui a poussé le président russe à se tourner vers d’autres alliés, comme la Chine. Les deux pays ont renforcé leur coopération ces dernières années.



Alors pour son premier déplacement à l’étranger depuis sa réélection en mars, Vladimir Poutine a choisi la Chine. Le président russe est attendu à Pékin jeudi. Il s’agira de son deuxième voyage officiel dans le pays en près de sept mois.



"Au cours de cette visite, les présidents Xi et Poutine échangeront leurs points de vue, sur les relations bilatérales, la coopération dans divers domaines, avec en toile de fond le 75e anniversaire des relations diplomatiques entre la Chine et la Russie", a déclaré Wang Wenbin, porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères.





Cette visite sera la quatrième rencontre en face-à-face entre les deux dirigeants depuis le début de la guerre en Ukraine en février 2022. Depuis, les échanges commerciaux entre la Chine et la Russie ont explosé, pour atteindre 222 milliards d’euros en 2023, selon les douanes chinoises.



Ce rapprochement inquiète les Etats-Unis et l’Union européenne, qui font régulièrement pression sur Pékin pour s’éloigner de Moscou.