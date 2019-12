Voici , Fatou Thioune, la désormais épouse du journaliste Pape Ibrahima Diassé !

Dakarposte, qui a ébruité en exclusivité le mariage de notre confrère Pape Ibrahima Diassé, dévoile l'image de celle qui dorlote l'une des grosses légumes du site dakarmidi.

Comme écrit plus haut, celle qui partage désormais l'existence dans ce monde futile et périssable de notre confère Pape Ibrahima Diassé, se nomme Fatou Thioune.

Unis devant Dieu et le commun des mortels depuis ce dimanche 15 novembre 2019, il revient à dakarposte que Diassé et "Fa" se sont aimés depuis que leurs regards se sont croisés. C'est en substance l'information glanée par la rédaction de dakarposte auprès d'un ami d'enfance de notre confrère avant de poursuivre:

"C'est une vieille connaissance à Pape Ibrahima Diassé qui l'a présenté à la fille, qui soit dit en passant vit en Italie, et depuis lors, ils ne se sont plus quittés. Fa a été très sensible à la dimension affective de Diassé. Vous conviendrez avec moi que la femme qu'elle que soit son âge ou son statut aime être aimée, choisie, préférée, choyée, entourée. Diassé l'a été machallah . Loin des indiscrets. Bref, il l'a fait craquer et vice versa.

Cela dit, quand le couple est formé, la femme continue à avoir besoin que son compagnon lui exprime son amour, et surtout, sa tendresse et son attachement par de nombreuses attentions. Je veux dire par-là que Diassé a été attentionné. Je l'ai vu évoluer avec celle qui est devenue sa femme. Quoi qu'il ne l'exprimait pas, du tout alors, Diassé, décrit célibataire endurci, avait également besoin d'être mis en confiance, de sentir une complicité, d'être encouragé, et dans une relation stable, d'être admiré (que ce soit pour son intelligence, son humour inconnu du grand public, ses valeurs morales !) Bref, ils ont fini par s'engager, c'est à dire se marier. Voilà pour la petite histoire. Et, vous n'êtes pas sans savoir que la solution miracle, elle, n'existe pas, car chaque couple a tout de même son histoire unique, mais le fait de comprendre mieux l'autre, d'analyser ses désirs et ses émotions, va permettre de se parler et de ne pas agresser l'autre, puis de mieux comprendre sa personnalité et de se faire davantage confiance. De toutes façons, l'engagement ne pourra être pris en un jour, mais va nécessiter tout un cheminement pour construire un projet commun."