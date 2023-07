Voici Mme Mbaye, fille de Mbakyou Faye, mariée en grand apparat !

Et, l'on reparle de ce mariage en grand apparat, qui occupe encore les débats un peu partout dans le monde par la magie de la toile!



Dans une vidéo capturée par la rédaction de dakarposte, on voit le couple apparu plus amoureux que jamais, tous deux radieux dans leurs tenues d'apparat en saluant un parterre d’invités prestigieux.



Pour ce moment unique, la mariée avait choisi d’arborer une somptueuse robe signé par un illustre couturier.



Dakarposte a appris de ses radars fureteurs que cette fille de Mbakyou Faye est désormais mariée avec le sieur Pape Lo Mbaye, frangin d'un certain Lamane Mbaye.



Le gars, originaire de Kebemer, est établi Londres.



Au test de la perfection, cette dame au corps de déesse et au visage parfait (machallah) succèderait, sans l'ombre d'un doute, à sa célèbre frangine Badiène Sokhna, au titre de la plus belle femme du monde (tarkala).



Bref, leur mariage était splendide et laisse présager le meilleur pour la suite de leur aventure à deux.



Bravo les jeunes mariés! Que cette magnifique journée soit le reflet de votre vie future : pleine de surprises, de rebondissements, de bonheur et de tendresse.



Félicitations !