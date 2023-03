Voici Pape Doro Gaye, "le mystérieux homme d'affaires" cité dans... l'affaire des 10 briques !

Pape Doro Gaye, ce mystérieux homme d'affaires, est une pièce centrale du dispositif présidentiel. C'est en tout cas ce qui revient à la rédaction de dakarposte.



En effet, des sources, au fait de ce qui se trame dans les plus hautes sphères de l'Etat, s'accordent à dire que dans le mécanisme présidentiel Sénégalais, il est un rouage central et essentiel.

On le sait influent, il est aussi connu pour sa discrétion et ses "largesses".



" Adepte du m'as-tu-vu, il s'arrange pour ne pas divulguer son exubérance", résume un observateur politique.



En un mot comme en mille, Doro Gaye, qui a fini de s’acclimater avec les codes du microcosme du business, est au nombre de cette nouvelle classe d’hommes d’affaires, réputée nabab, qui a émergé depuis l'avènement du Président Macky Sall.



Réputé proche de Khadim Ba entre autres, notamment l'ex ministre de l'Intérieur Aly Ngouille Ndiaye, ce "Saloum-Saloum", bon teint, faisait la pluie et le beau temps lorsque son "ami" était le "premier flic du Sénégal".



Doro, qui avait pris ses distances à son corps défendant, "est revenu aux affaires depuis qu'Aly Ngouille a été nommé ministre de l'agriculture". À preuve, l'homme des rêves de Zeynab Clara séjourne depuis quelques jours à Paname pour les besoins du Salon de l'Agriculture.

Vous aurez compris que cet "homme clef" du dispositif Aly Ngouille figure parmi les membres de la délégation...officielle et/ou officieuse.

" Il est l'homme de confiance absolue du système, précisément d'Aly Ngouille donc du Président Sall. Tous deux (lui et Aly Ngouille Ndiaye) ont un lien très fort et se comprennent tout de suite", fait savoir une source. Un lien tissé au fil des années, car ce n'est pas la première fois que les deux hommes travaillent ensemble.



Malheureusement, Doro a été cité dans ce que d'aucuns appellent prosaïquement le "scandale des dix briques" (voir papier de Libération repris)



Dakarposte, qui suit l'évolution de cet esclandre comme de l'huile sur le feu, vous promet d'y revenir avec une ébauche de détails!







