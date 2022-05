Voici le jet Global 8000 de Bombardier, l'avion le plus rapide depuis le Concorde qui comprend un grand dressing, une cuisine, un coin

L'avionneur canadien Bombardier vient de dévoiler sa nouvelle création au salon EBACE à Genève le 23 mai dernier. Il s'agit d'une nouvelle version très séduisante de son jet d'affaires Global 8000.



Cadre parfait pour signer les meilleures affaires, ce nouvel avion est conçu pour être encore plus rapide que son prédécesseur, le Global 7500. Selon Eric Martel, président de Bombardier, le Global 8000 est “l'avion civil le plus rapide depuis le Concorde” et peut atteindre une vitesse maximale de mach 0,94. Avec une autonomie de 8000 milles nautiques, le nouveau jet privé de Bombardier verra également augmenter la capacité de ses réservoirs de carburant. Du Global 7500, il ne garde que le meilleur, à savoir la cabine en quatre zones. Entre autres commodités, le Global 8000 comprend également une grande cuisine, un grand dressing, un espace de réunion et de repas de 6 places, et un cabinet de toilette privé avec une douche debout.



Le Global 8000 de Bombardier devrait entrer en service en 2025.