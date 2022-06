Vol présumé de numéraires chez Farba Ngom : Frapp va saisir l'Ofnac, la Centif, la Crei, la Bceao, l'Ige, l'Igf...

"1- Farba Ngom est un député de la nation détenteur dun mandat public en conflit avec les lois votées par l'assemblée nationale contre la thésaurisation.



2- Farba Ngom n'est pas au-dessus des lois et il doit être convoqué par la Centif





3- Farba Ngom doit être convoqué par la Crei pour justifier l'origine licite ou illicite de l'argent supposé dormir dans sa maison au moment où nos hôpitaux manquent de tout



4- Farba Ngom n'est pas au-dessus de la loi et donc l'Ofnac doit se saisir au moment où sa mairie manque de tout



5- Farba Ngom n'est pas au-dessus de la loi et le trésor public doit se saisir et récupérer l'argent qui dort chez lui au moment où nos écoles manquent de tout



6- l'administration fiscale doit saisir l'argent de Farba Ngom et le poursuivre pour violation du code général des impôts, des règles bancaires et des dispositions relatives à la corruption, la concussion, le blanchiment d'argent, le faux monnayage et toute autre infraction assimilée ou similaire à la thésaurisation,



7- l'immunité parlementaire de Farba Ngom doit être levée par l'assemblée nationale pour permettre à la police de le convoquer, pour permettre au parquet de déclencher des poursuites



8- si Farba Ngom n'est pas poursuivi, s'il est ignoré par la justice et les corps de contrôle à l'image d'un ancien député arrêté en flagrant délit de faux monnayage, il faudra se dire qu'on tend vers la fin de l'État de droit au Sénégal



9- Farba Ngom est un collaborateur proche et immédiat du président Macky Sall. Ce dernier a initié la loi portant création de l'Ofnac et réveillé la loi sur la Crei pour combattre l'enrichissement illicite, la corruption, la fraude et la concussion. Donc si Farba Ngom n'est pas inquiété c'est parce qu'il est un proche et immédiat collaborateur du président Macky Sall.

Il n'existe pas de citoyen à part et au-dessus de la loi



Le Frapp va saisir l'Ofnac, la Centif, le procureur de la République, le procureur spécial près la Crei, l'inspection générale d'Etat (Farba Ngom est aussi maire), l'Inspection générale des finances, la Dgid, la direction générale du trésor et la Bceao.



Des plaintes et lettres seront déposées auprès toutes ses autorités dans les jours à venir.



Le Secrétariat exécutif national (Sen) du Frapp.



Dakar, le 1er juin 2022"