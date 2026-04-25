Vols de motos à Dakar - La brigade de recherches de la gendarmerie met fin aux agissements d'une bande

L'opération qui a permis de démanteler cette bande de voleurs de motos a démarré le 18 avril dernier.

En effet, dakarposte est en mesure de révéler que les pandores de la brigade de recherches de Dakar avaient été saisies par un plaignant dont la moto venait d'être volée. Heureusement pour lui, l'engin était équipé d'un système de géolocalisation.

Sans tarder, les perspicaces enquêteurs de la BR de la maréchaussée sise à quelques encablures de l'avenue Faidherbe se mirent au travail et le signal qu'ils recevaient leur permit de remonter la piste et de découvrir un domicile qui leur parut suspect. À l'intérieur de la maison ils découvrent plusieurs motos. Certaines d'entre elles paraissaient être suspectes car présentant des des indices de provenance frauduleuse.

Aussi, ils ont procédé à une surveillance discrète de l'endroit. Cette surveillance leur a permis d'interpeller plusieurs malfaiteurs. Il s'agit principalement de M.S, T.A.S alias Bouba et G.K. Ces individus sont soupçonnés d'appartenir à une bande organisée qui opère entre Dakar et Mbour avec des ramifications vers l'intérieur du pays, notamment vers la Gambie où sont envoyées et revendues.

La vérification de leurs appareils téléphoniques a permis de confirmer l'existence d'une organisation structurée et qui était spécialisée dans le vol de motos. Certains engins ont été identifiés et restitués à leur propriétaires. Les mis en cause ont été placés en garde à vue pour association de malfaiteurs, vols et recel en bande organisée. En attendant la fin de l'enquête qui doit déterminer l'ampleur réelle du réseau et procéder probablement à d'éventuelles arrestations.



Dakarposte, qui suit ce dossier, vous promet d'y revenir !



