Voyage en Chine : Deux lauréats du concours général dans la délégation du Président Faye

Dans le cadre de sa visite d’Etat en Chine, suivi du FOCAC prévu du 4 au 6 septembre le Président de la République Bassirou Diomaye Faye s’est déplacé avec une forte délégation.



En effet, en plus de ses plus proches collaborateurs, le Président a convié des membres du patronat sénégalais dont Serigne Mboup et Atepa. La délégation est plus large que celle qui a quitté Dakar ce matin avec le Président. D’autres l’ont devancé dont des ministres et chef d’entreprises.



Le Chef l’Etat a également tenu à sa promesse en invitant durant ce voyage les 2 lauréats du concours général 2024 à savoir Zeynab Diéne Samb et Ahmadou Bachir Touré.



















































seneweb