Waly Diouf Bodiang à Macky Sall : "Tu dirigeras l'ONU seulement si..."

Candidat à la présidence de l'Organisation des nations unies (ONU), Macky Sall passe les premières étapes sans le soutien de son pays. Pour le directeur du Port de Dakar et un des fidèles de Ousmane Sonko, Waly Diouf Bodiang, l'ancien Président de la République du Sénégal ne dirigera jamais l'ONU.



« Tu dirigeras l’ONU s’il y en a en enfer », a déclaré l'ancien inspecteur des Impôts et Domaines, lors d'un entretien avec Jeune Afrique. « La triche et les coups fourrés ne passent pas à l’ONU, une candidature traînant 80 martyrs n’a aucune chance de prospérer », déclarait déjà Waly Diouf Bodiang sur les chances de Macky Sall à l'ONU.



Pour l'heure, l'ancien Chef de l'Etat a passé son grand oral devant l'assemblée générale de l'ONU. Désormais, se profile l'épreuve la plus cruciale, convaincre le Conseil de sécurité.





































































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