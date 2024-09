Waly/ Mya- Le "couple" qui cartonne !

Leur "couple" aurait pu ne durer que le temps d’une chanson, mais l'énorme succès de ce titre (ndlr: CONFUSE feat Mia Guisse, Waly & Amadeus) en a décidé autrement.



Sans surprise, Ibrahima Waly Ballago Seck et "sa" Mya ont cassé la baraque lors du show d'Aïssata Guissé (à l'état civil) à Paname.



D'ailleurs, dakarposte... poste un extrait de leur prestation sous le ciel étoilé du Casino de Paris.



En effet, ce "couple" est au centre de toutes les attentions, surfant sur toutes les rumeurs, non sans cartonner comme pas deux depuis qu'ils ont clippé qu’un seul titre ensemble, où ils jouent aux amants d’un soir; bref, ils ont fini de subjuguer plus d'un.



Cependant, personne ne s'attendait à un tel succès. Et pourtant ! Dès la sortie de leur fameux clip, le "couple" a suscité le buzz à travers le monde .

Posté sur les réseaux sociaux avec les paroles, leur clip a atteint plusieurs millions de vues en seulement quelques heures. Un succès phénoménal que Mya doit à ses prédispositions, mais aussi et surtout avec le concours de Waly Seck. C'est lui qui, quelques mois avant qu'elle devienne si populaire, l'avait prise sous son aile protectrice.



Soit dit en passant, quand tous deux s'étaient retrouvés dans un clip, il y'a de cela un mois, ils n'imaginaient certainement pas encore l'ampleur qu'il allait prendre.



Pour en revenir au concert réussi à Paris, le "live" a été un moment de partage réussi avec l’autre, celui qu'elle appelle constamment "mon frère" (ndlr:Waly Ballago Seck).



Comme vous le voyez, ils ont conquis le public par l’originalité de ce hit. Compte non tenu de la qualité musicale, leur sublime duo sort des sentiers battus que ce soit dans le style musical, les paroles ou la mise en scène.





En tout cas, chapeau bas!









