Waly Seck et "Akon" larguent une ..."bombe"(VIDÉO)

Ils ont un dénominateur commun: ils sont Sénégalais et font du tabac à travers le monde. Qui plus, ils ont acquis leur notoriété incontesté pour avoir collaborer avec un grand nombre d'artistes et ce, depuis leurs débuts.

Aujourd'hui encore, les deux virtuoses de la musique Waly Seck et "Akon" (dont le Sénégal voire l'Afrique) peut s'enorgueillir proposent derechef un featuring, "qui va cartonner".

"Une bombe" lâche, enthousiaste, l'interprète de "Xippil Xol". Le duo se garde de dévoiler sa date de sortie, ni son titre.



D'ici, nous en voyons qui piaffent d'impatience! Normal, serait-on tenté de dire. La cause? Hormis leur savoir-faire, toujours très cyclique, la musique Sénégalaise a ralenti de rythme ces deux dernières années , avec moins de projets de têtes d’affiche. Covid oblige! C'est dire...