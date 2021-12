«We Back, le combat continue », Simon Kouka

« Alhamdoulilah, Alhamdoulilah, Alhamdoulilah », tels sont les mots de Simon Kouka publiés sur sa page Facebook. Les premiers sur les réseaux sociaux depuis sa libération le 17 novembre 2021.

« Je tenais à remercier tous ceux qui de prêt ou de loin nous ont soutenus dans ces durs moments. En commençant par nos familles, nos amis, nos voisins, collègues nos fans et sympathisants. Merci du fond du cœur pour votre soutien continu. We Back, le combat continue », a écrit le rappeur et activiste.