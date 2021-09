Y’en a marre en conférence de presse – Ses membres comptent mobiliser la population contre la cherté de la vie

Depuis quelques semaines l’actualité est dominée par la hausse des prix des denrées de première nécessité. Les Sénégalais se plaignent partout, dans les bus, les taxis et les grand’places on ne parle que des difficultés que rencontrent le ménages pour joindre les deux bouts. Si bien que ce week-end, des activistes de Y’en a marre et de France frapp dégage ont organisé une manifestation en banlieue qui a donné lieu à plusieurs arrestations parmi leurs membres, dont Guy Marius Sagna. Mais ils ne comptent pas baisser les bras pour autant, car d’autres manifs sont prévues dans les jours à venir.

En clair, Dakarposte a appris qu' ils prévoient une marche le 17 septembre prochain. Si la procession de protestation est autorisée, elle partira de la place de l'Obélisque pour finir à la devanture de la RTS.