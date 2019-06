Yakham Mbaye tape sur El Hadj Kassé : ‘’Ce qu’il a dit est faux et c’est une trahison à l’insu du président"

Les propos tenus par El Hadj Hamidou Kassé, ministre conseiller du président Macky Sall, au journal international de TV5 Monde, a suscité de vives réactions dans le cercle des proches du président Macky Sall. Quelques heures après la diffusion de l’entretien qu’il a accordé à la chaine de télévision française, le Ministre Yakham Mbaye, membre du Secrétariat exécutif national de l’Alliance pour la République (Sen/Apr) est monté au créneau pour le démentir de manière formelle. ‘’Ce qu’a dit El Hadj Kassé n’est pas conforme à la réalité. Ce qu’il a dit est faux et c’est une trahison à l’insu du président de la République. (…). Macky Sall n’est pas au courant de cette sortie médiatique. Et c’est maintenant qu’on voit des conseillers du président parler à tout bout de champ’’. Yakham Mbaye, dans cet entretien accordé à Dakaractu, a estimé que le parquet doit le convoquer pour qu’il apporte son témoignage dans cette affaire présumée de corruption. Une affaire qui, à ses yeux, vise uniquement le président Macky Sall. ‘’C’est pour le mettre en difficulté. La plus simple expression de la loyauté, c’est pour nous de le protéger. Donc ce qu’il a fait a semé le doute à tous les niveaux. Ce qui préoccupe les gens qui s’agitent c’est l’après Macky Sall. Donc, ce qu’a fait El Hadj Kassé, c’est à condamner avec la dernière énergie. Ce qu’il a dit est une grave erreur’’, a dit M. Mbaye qui a aussi parlé de l’invite faite par Aliou Sall de démissionner de la direction générale de la Caisse de dépôt et de consignation (Cdc).