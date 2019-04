Yarakh: des agresseurs tuent un adolescent de 17 ans pour un téléphone portable

Le téléphone portable n’est vraiment plus un luxe. Et portant, c’est pour s’emparer de celui d’un jeune adolescent de 17 ans, que des agresseurs lui ont ôté la vie, face à sa résistance. Les faits ont eu lieu à Yarakh, dans la nuit du vendredi 26 au samedi 27 avril, devant le domicile de la victime qui s’était connecté à Internet, selon son oncle qui s’est exprimé sur la RFM. « Il a refusé de leur donner le téléphone et ils l'ont poignardé avant de prendre la fuite. C'est sur le chemin de l'hôpital qu'il a succombé à ses blessures », a-t-il. La gendarmerie de Hann a déjà arrêté trois personnes dans le cadre de cette affaire.