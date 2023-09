Yaw : Khalifa Sall retiré du groupe Whatsapp

Après sa participation au dialogue national convoqué fin mai par le Président Macky Sall, au Palais, le leader de Taxawu Senegaal, Khalifa Sall, n'était plus convoqué aux réunions de la coalition Yewwi Askan Wi (Yaw). Une éviction qui concernait également Moussa Tine, un des plus proches collaborateurs de l'ancien maire de Dakar.



Les Echos révèle dans sa livraison de ce jeudi 21 septembre que les leaders de Yaw ont créé un nouveau groupe Whatsapp sans ajouter Khalifa Sall et Cie.



"Comme nous avions un groupe Whatsapp par lequel on recevait les convocations pour les réunions, le président de la Conférence des leaders, Habib Sy, a d'abord commencé par lancer des invitations individuelles", explique l'un des leaders de la coalition sous le couvert de l'anonymat. Avant de préciser : "c'est par la suite que nous avons créé un autre groupe sans ajouter Khalifa Sall et Moussa Tine."



L'interlocuteur du journal ajoute que "la conférence des leaders tient deux réunions par semaine." C'est dans ce sens confie-t-il "que la semaine dernière", ils ont rencontré le représentant de l'Union européenne et l'Ambassadeur des États-Unis.



"La coalition reste bien vivante. Ceux qui pensaient qu'elle allait sombrer, peuvent déchanter", nargue-t-il.



































































seneweb