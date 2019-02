Yayi Boni : « Aucun incident majeur pouvant entraver la transparence du vote ne nous été signalé »

Le président Boni a soutenu que d’une manière générale « toutes les dispositions légales ont été prises pour un bon déroulement du scrutin », relevant que les bureaux ont ouvert à temps et que le matériel électoral était disponible, de même que les représentants des candidats étaient présents dans les différents bureaux de vote pour une large part. le chef de la mission de l’observation de la CEDEAO a également souligné que la sécurité a été bien assurée par les forces de l’ordre.

Thomas Yayi Boni s’est également félicité que le vote se soit déroulé dans la paix et le calme d’une manière générale. Toutefois, le chef de mission a relevé quelques impairs dans l’organisation comme le déplacement de plusieurs bureaux de vote qui ont retardé le vote par endroit. Ce qui, a-t-il dit sera mentionné dans le rapport de la mission.

Thomas Yayi Boni a aussi souligné que la mission d’observation de la CEDEAO comprenait 115 membres dont 5 de la cour de justice de la CEDEAO, et a couvert 13 régions sur les 14 du Sénégal.