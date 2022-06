Yewwi prêt à poser les jalons du changement de régime, à partir de demain jeudi 08 juin

La manifestation de demain, jeudi 08 juin 2022, à la Place de la Nation (Ex-Obélique) aura bel et bien lieu et les menaces et autres tentatives d’intimidations n’y feront rien. Mieux, cette manifestation d’information, comme l’avait annoncé le maire de Dakar Bathélémy Dias, de la diaspora où il était, sera le début d’un processus de changement du régime, estime l’ancien édile de la capitale.



« C’est pas un problème d’élections, mais c’est un problème de nation. Nous allons poser, à partir de demain, les premiers jalons. Nous irons manifester avec nos familles. Nous avons appelé à une manifestation d’informations » a indiqué Khalifa Sall, en conférence de presse animée par les Leaders de la coalition Yewwi Askan Wi (YAW).



Quid des menaces et autres contre-manifestations annoncées par leurs adversaires qui comptent aussi organiser un grand rassemblement le même jour, à la même place? Sur ce point, le mandataire national de YAW qui dit avoir avisé au niveau du commissariat de police de Dakar Plateau, dégage leur responsabilité sur tout ce qui adviendra.

« L’orientation de la violence qui est alimentée ne nous fera pas reculer. Nous allons tenir notre manifestation demain et l’Etat n’a qu’à sécuriser les Sénégalais. Ces montages qui sont faits pour incriminer les membres de Yewwi Askan Wi n’ont pas leur pertinence. C’est de la responsabilité de ceux qui les fabriquent » a soutenu Déthié Fall qui n’a pas manqué d’appeler les Sénégalais à une mobilisation inédite ce mercredi.

















































Sud Quotidien