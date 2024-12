Yoff : 8 trafiquants de drogue arrêtés par la gendarmerie de la Foire

La brigade territoriale de la Foire a démantelé un vaste réseau de trafic de drogue à Yoff. Huit dealers ont été arrêtés. Ce coup de filet est consécutif à l'exploitation d'un renseignement faisant état de pratiques douteuses dans un dépôt situé non loin de l'aéroport Léopold Sédar Senghor.



La descente inopinée des gendarmes a permis de surprendre en flagrant délit les huit mis en cause en possession de 45 ballots de chanvre indien et neuf boulettes de crack (dérivé de cocaïne), selon des sources de Seneweb.



Tous les huit dealers ont été déférés ce vendredi au tribunal de grande instance hors classe de Dakar.