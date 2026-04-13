Yoff : le styliste, le musicien et la plaquette de drogue dure

Déployés sur les lieux, les enquêteurs ont aperçu les mis en cause à l’intérieur d’une Ford. Ils les interpellent et les fouillent. Les policiers découvrent le styliste un sachet contenant une demi-plaquette de 50 grammes de haschich.
Contestant les accusations de trafic de drogue, M. Cardeau et J. Lawson affirment n’être que simples consommateurs. «Ils ont déclaré s’être donnés rendez-vous à Yoff pour se procurer la substance et la consommer», rapporte Libération. Le journal indique que le premier a reconnu être le propriétaire de la drogue qu’il dit avoir achetée à 140 000 francs CFA auprès d’un fournisseur trouvé à la plage de Yoff, sans plus de précision.
«Pour sa part, embraye le quotidien d’information, Lawson a soutenu n’être qu’un simple consommateur et avoir accepté l’invitation de son ami de longue date M. Cardeau à se joindre à lui en vue de consommer de la drogue.»
iGFM
Contestant les accusations de trafic de drogue, M. Cardeau et J. Lawson affirment n’être que simples consommateurs. «Ils ont déclaré s’être donnés rendez-vous à Yoff pour se procurer la substance et la consommer», rapporte Libération. Le journal indique que le premier a reconnu être le propriétaire de la drogue qu’il dit avoir achetée à 140 000 francs CFA auprès d’un fournisseur trouvé à la plage de Yoff, sans plus de précision.
«Pour sa part, embraye le quotidien d’information, Lawson a soutenu n’être qu’un simple consommateur et avoir accepté l’invitation de son ami de longue date M. Cardeau à se joindre à lui en vue de consommer de la drogue.»
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