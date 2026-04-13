Yoff : le styliste, le musicien et la plaquette de drogue dure

Déployés sur les lieux, les enquêteurs ont aperçu les mis en cause à l’intérieur d’une Ford. Ils les interpellent et les fouillent. Les policiers découvrent le styliste un sachet contenant une demi-plaquette de 50 grammes de haschich.



Contestant les accusations de trafic de drogue, M. Cardeau et J. Lawson affirment n’être que simples consommateurs. «Ils ont déclaré s’être donnés rendez-vous à Yoff pour se procurer la substance et la consommer», rapporte Libération. Le journal indique que le premier a reconnu être le propriétaire de la drogue qu’il dit avoir achetée à 140 000 francs CFA auprès d’un fournisseur trouvé à la plage de Yoff, sans plus de précision.



«Pour sa part, embraye le quotidien d’information, Lawson a soutenu n’être qu’un simple consommateur et avoir accepté l’invitation de son ami de longue date M. Cardeau à se joindre à lui en vue de consommer de la drogue.»

































































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