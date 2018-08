Youssou Ndour : Le nouveau Clip “Mbeugël is All” diffusé en exclusivité sur la 2STV.

Youssou Ndour ratisse large et coopte la 2STV…On peut lui reprocher beaucoup de choses mais force est de constater que Youssou Ndour peut faire quelquefois acte de grandeur. On a vu qu’il est en train de travailler avec toutes les chaines de télé de la place. Après avoir accordé une exclusivité à SEN TV ,il va encore récidivé. Selon nos caméra branchées sur l’avenue Abdoulaye Fadiga au siége de la Pyramide culturelle, son dernier clip qui sortira demain sera diffusé en exclusivité sur la 2STV. Une manière de ratisser large et de faire preuve de dépassement. Comme quoi You est souvent en avance sur certaines personnes. Chapeau bas l’artiste