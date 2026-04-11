ZONES MILITAIRES 5 ET 6 : LE CEMGA OUMAR WADE AU CONTACT DES UNITÉS SUR LE TERRAIN

Le vice-amiral d’escadre Oumar Wade, chef d’état-major général des armées (CEMGA), a effectué une visite de terrain dans les zones militaires n°5 et 6. Cette tournée l’a conduit auprès des unités déployées à Bignona et Sindian les 8 et 9 avril, avant de poursuivre sa mission à Kolda ce 10 avril.



Au cours de ces déplacements, le CEMGA a salué l’engagement des personnels ainsi que les résultats opérationnels enregistrés dans la traque des bandes armées et la lutte contre les trafics illicites, notamment le bois et le chanvre indien, particulièrement dans la zone du Nord Sindian.



Accompagné des représentants des grands commandements et services, le chef d’état-major général des armées a également profité de ces visites pour s’enquérir des conditions de travail des troupes sur le terrain. Il a, à cette occasion, donné de nouvelles orientations opérationnelles visant à renforcer l’efficacité des unités engagées et à consolider la sécurité dans ces zones.













































































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