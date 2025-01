"Ziar" du chef du Pr Diomaye auprès du Khalif général de la famille omarienne

Dakarposte a appris que ce samedi matin, Son Excellence le Président Bassirou Diomaye Faye s’est rendu à Louga pour une visite auprès du vénérable Thierno Mouhamdoul Bachir Tall, Khalif général de la famille omarienne, à l’occasion de la 61ème édition de la ziarra annuelle.



Cette visite, marquée par un échange empreint de respect et de spiritualité, illustre l’attachement du Chef de l’État aux valeurs de paix, de solidarité et d’unité nationale portées par la famille omarienne.



La ziarra annuelle constitue un de ces moments forts pour renforcer les liens entre les autorités publiques et les foyers religieux, garants de la cohésion sociale et de la stabilité du Sénégal.